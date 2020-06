Scandalo remunerazioni da Richemont

La responsabile delle risorse umane del colosso ginevrino del lusso Richemont viene estromessa dalla direzione, travolta dalle polemiche sul forte aumento della sua remunerazione, in tempi di profonda crisi per il settore orologiero.

L’uscita di Sophie Guieysse dall’organo di conduzione operativa, con effetto immediato, è stata comunicata stamane dalla società in una nota di tre righe, senza alcun accenno ai motivi che hanno portato alle rimozione. In dichiarazioni rilasciate all’agenzia finanziaria Awp una portavoce del gruppo - che nella sua scuderia presenta grandi marchi quali Cartier o Piaget - ha comunque precisato che la dirigente francese rimane attiva come responsabile del personale, una carica che ricopre dal 2017.