«Scegliere la Svizzera, un modello vincente»

Il Gruppo Multi ha realizzato un opuscolo, che verrà distribuito a partire da settimana prossima, sul tema della «Relocation in Svizzera» (scaricabile dal sito www.gruppomulti.ch/relocation). Abbiamo intervistato il CEO Ivano Dandrea per capire quali sono i vantaggi che offrono la Svizzera e il Ticino.

Voi avete realizzato un opuscolo sulla Relocation. Come mai questa iniziativa?

«L’idea è nata da una semplice constatazione e da un’analisi che abbiamo fatto della situazione del tutto eccezionale nella quale si trova la Svizzera post COVID19. A nostro avviso abbiamo la fortuna di abitare in un Paese molto virtuoso e visto dall’estero come uno Stato sicuro e affidabile. La pandemia non ha fatto altro che confermare l’eccellenza del nostro modello a livello di tenuta sanitaria, di tenuta della propria...