Responsabile della flessione dell’indice dei prezzi alla produzione in aprile rispetto a marzo sono stati soprattutto i prezzi in diminuzione per i prodotti petroliferi e i rottami di ferro. Sono calati i prezzi anche di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, prodotti in metalli non ferrosi, macchine non specifiche ad un ramo d’attività e latte crudo.