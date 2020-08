Dal tonfo di metà marzo i listini (specialmente quelli americani) sono tornati a salire disegnando una perfetta V. Il Nasdaq, che è composto prevalentemente da titoli tecnologici, oramai sfiora la vetta degli 11.000 punti, ben sopra il massimo storico di febbraio attorno ai 9.800. Lo S&P500, a 3.325 si trova a solo un manciata di punti dal record di febbraio (oltre 3.380 punti). Al contempo l’oro, definito spesso il bene rifugio per eccellenza, da settimane galoppa: dopo aver sfondato i 1.800 dollari l’oncia è salito senza colpo ferire ai 2.000 e fino a ieri sera non dava alcun segno di rallentamento. Però anche la curva dei contagi da coronavirus continua a salire, mentre l’economia reale è in forte sofferenza e impiegherà parecchio tempo - forse due anni - a riprendersi dallo shock subito...