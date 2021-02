«Se avete meno soldi di Elon Musk fate attenzione ai Bitcoin». A mettere in guardia gli investitori sui rischi della criptovaluta è stato Bill Gates in un’intervista a «Bloomberg». Il valore dei Bitcoin era schizzato alle stelle proprio dopo che il fondatore di Tesla aveva annunciato di aver investito 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta. «Musk ha un sacco di soldi ed è un investitore molto sofisticato, quindi non si preoccupa se il Bitcoin salirà o scenderà in modo inatteso. Penso che le persone coinvolte in queste manie, potrebbero non avere tanti soldi da spendere», ha sottolineato Bil Gates, secondo cui la criptovaluta: «Va su e giù e non c’è possibilità di fare previsioni su come evolverà». Il problema della moneta digitale è proprio la sua volatilità: dopo aver toccato la cifra record di 58.354 dollari, è bastato un tweet di Musk sul prezzo eccessivo della criptovaluta, per farle perdere fino al 16% del suo valore (mentre Tesla è scesa di circa il 20%). Oggi, 25 febbraio, un Bitcoin vale circa 50 mila dollari.