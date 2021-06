Chi non conosce il piacere di un bel caffè, per molti sacro nel rituale di primo mattino? Ecco, questo piacere presto potrebbe diventare più caro. Da inizio anno si assiste a un rally delle quotazioni; secondo gli analisti però il picco sarà raggiunto tra sei-nove mesi, con probabili conseguenze anche sulla nostra tazzina al bar.

Il caffè, con circa 2,25 miliardi di tazze consumate ogni giorno, è una delle bevande più popolari al mondo e seconda solo al petrolio greggio nella classifica delle merci più scambiate. La varietà Arabica è il punto di riferimento mondiale per i contratti futures scambiati all’Inter Continental Exchange. L’Arabica rappresenta il 75% della produzione mondiale ed è coltivata soprattutto in Brasile (40% dell’offerta totale) e in Colombia. La Robusta rappresenta il restante...