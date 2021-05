Ma mentre in Svizzera la campagna referendaria si sta intensificando, con gli oppositori all’iniziativa del 13 giugno che avvertono sui rischi di consistenti rincari per il bio, la concorrenza al confine preme. Stando ad un’inchiesta della «NZZ» la produzione biologica svizzera è infatti ottenuta a caro prezzo: praticamente il doppio di quello che si paga in Germania o in Austria. In Svizzera, rispetto alla Germania un paniere composto da 19 beni costa l’88% in più, in Austria il 91%. Come sottolineano gli analisti la differenza di qualità spesso centra poco, in quanto i criteri adottati dai produttori bio tedeschi e austriaci in materia ambientale e di protezione degli animali, in diversi casi sono più severi di quelli dell’UE. Le differenze di prezzo tra Svizzera e i due Paesi confinanti sono da ricondursi piuttosto a quattro fattori principali. In primo luogo c’è la nota questione dei salari molto più alti in Svizzera (che spiega sia i costi di produzione più alti sia la maggiore capacità di spesa dei consumatori). Anche gli affitti dei negozi sono più alti. Inoltre, nonostante il numero dei produttori sia in crescita, la concorrenza è ancora limitata. E soprattutto, il mercato elvetico gode di una forte protezione doganale, per cui le importazioni di cibo sono permesse solo quando la produzione nazionale non è sufficiente a soddisfare la domanda. I prezzi dunque invece di salire potrebbero calare con più concorrenza e meno dazi. Si tratta di due argomenti spinosissimi che imporrebbero un forte cambiamento strutturale del settore primario elvetico.