Le imprenditrici hanno anche più raramente una laurea. In futuro in questo ambito è atteso peraltro un livellamento, visto che la maggioranza degli alunni nelle università è oggi di sesso femminile, sottolineano gli autori della ricerca.

Stando agli autori dello studio è necessario un maggiore sostegno per l’imprenditoria femminile. Le donne hanno in particolare bisogno di essere sollevate dal lavoro familiare che hanno svolto finora da sole: in tal modo potrebbero dedicare più tempo a progetti di start-up. In generale le donne dovrebbero inoltre essere rese più consapevoli del lavoro autonomo come possibile forma di occupazione.