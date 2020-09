In base a una stima molto approssimativa - ha spiegato in una teleconferenza l’alto funzionario commentando i nuovi dati sull’impiego pubblicati oggi - la quota dei senza lavoro sarebbe salita a «oltre il 10%» in marzo e a «più del 20%» in aprile, contro tassi ufficiali rispettivamente del 2,9% e del 3,3%. In giugno il dato sarebbe poi rientrato all’8% (3,2% il tasso Seco).