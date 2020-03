Sergio Ermotti, CEO dimissionario di UBS, diventerà presidente del Consiglio di amministrazione (Cda) di Swiss Re. Il riassicuratore ha annunciato oggi che proporrà il suo nome per l’elezione al Cda in occasione della prossima assemblea generale, in agenda il 17 aprile. Nel 2021 succederà a Walter Kielholz alla testa dell’organo di vigilanza.

Ermotti dovrebbe figurare quale nuovo membro non esecutivo e indipendente del Cda per un mandato di un anno. Sarà poi nominato al posto di Kielholz in occasione dell’Assemblea generale del 2021, si legge in una nota odierna. Kielholz è presidente del Cda di Swiss Re dal 2009 e membro del Cda dal 1998.