Nelle zone urbane, l’11% degli stabilimenti ha registrato perdite di 750.000 franchi o più in febbraio. Per tutta la stagione invernale, gli alberghi svizzeri si aspettano perdite medie superiori al milione di franchi. Questa cifra potrebbe anche superare 1,5 milioni di franchi nelle città.

In termini di fatturato, due terzi degli stabilimenti hanno registrato un calo superiore al 40% e per quasi il 10% di essi, il calo è compreso tra il 30 e il 40%. Circa la metà delle aziende ha abbassato i prezzi per la stagione invernale (69% nelle città, 30% nelle zone rurali e nelle regioni alpine).

Le prospettive non sono migliori per la stagione estiva, avverte HotellerieSuisse: i tassi di occupazione previsti da giugno ad agosto non dovrebbero superare il 20-30%. Il tasso medio di occupazione per lo stesso periodo tra gli anni 2017 e 2019 è stato del 51%. Nelle città, la situazione delle prenotazioni sarà addirittura «catastrofica» (meno del 20%, contro una media del 73% tra il 2017 e il 2019).