Tecnologie applicate alla finanza, cambiamenti per gli impieghi, nuove acquisizioni e fusioni. Sono alcune delle sfide che il settore bancario e finanziario sta affrontando. La piazza svizzera ha dovuto registrare molti mutamenti del quadro in questi anni ma è riuscita sin qui a mantenere la sua leadership, soprattutto nella gestione di patrimoni. Ora però il percorso continua e ci sono nuovi capitoli. Tutto ciò vale anche per la piazza ticinese, per la quale c’è in più il nodo del forte rapporto con il mercato italiano, che comporta problemi e opportunità al tempo stesso. Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Franco Müller, membro del CdA di Cornér Banca, e Bruno Chastonay, consulente finanziario. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.