Le Borse internazionali hanno vissuto una giornata di passione, sull’onda dei timori per la rapida diffusione del coronavirus e del tonfo dei prezzi petroliferi. Così, in chiusura Zurigo ha perso il 5,55%, Milano l’11,17%, Francoforte il 7,94%, Londra il 7,69% e Parigi l’8,39%.

Sul mercato svizzero particolarmente negativa la giornata dei titoli bancari Credit Suisse (che ha perso il 12,86% a 8,548 franchi) e UBS (-10,42% a 8,842 franchi), i peggiori del listino zurighese. A pesare sono le previsioni di rallentamento economico e di un ulteriore calo del livello dei tassi di interesse in Europa e in Svizzera, che penalizza i margini di guadagno degli istituti di credito.

Particolarmente negativa la seduta a Piazza Affari, cheha perso l’11,17%, bruciando i guadagni del 2019. Molto colpiti i titoli bancari e petroliferi (crollo record per ENI, scesa del 20,85% a 8,1 euro, ai minimi a oltre 23 anni). In allargamento anche lo spread verso 220 punti con il tasso del Bund decennale tedesco che ha toccato il nuovo record storico negativo a -0,84%.

Ora c’è forte attesa per il meeting BCE di giovedì 12 marzo, quando l’istituto potrebbe annunciare misure straordinarie per tentare contrastare l’emergenza coronavirus. Almeno due misure sembrano allo studio. La prima è un’asta di liquidità a tassi molto negativi, per permettere alle banche di prestare alle piccole e medie imprese strozzate dalla crisi del Covid-19 . La seconda misura allo studio sarebbe un’altra svolta della BCE, dopo quelle degli anni di Mario Draghi: la banca centrale potrebbe prestare alle banche denaro da immettere nell’economia, accettando in garanzia lettere di credito delle piccole e medie imprese.