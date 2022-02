La FINMA è a conoscenza degli articoli di stampa ma non commenta le singole notizie diffuse dai media, ha affermato il suo portavoce Tobias Lux stamane all’agenzia AWP. «Possiamo comunque confermare che siamo in contatto con la banca in questo contesto», ha aggiunto Lux.

Il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro è stato per anni al centro delle attività di vigilanza della FINMA. Quest’ultima ha per esempio concluso due cosiddetti procedimenti di esame approfondito («enforcement») nei confronti di Credit Suisse nell’autunno del 2018.

Secondo le informazioni fornite dalla FINMA all’epoca, il secondo caso riguardava un’importante relazione d’affari che la banca aveva intrattenuto con una persona politicamente esposta (PEP), la cui identità non era stata rivelata. «La banca non ha adempiuto in maniera sufficiente ai propri obblighi di diligenza per quanto concerne l’accertamento, la plausibilizzazione e la documentazione», aveva precisato la FINMA.