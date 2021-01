Il gruppo Edmond de Rothschild, con sede a Ginevra, è specializzato nel private banking e nella gestione patrimoniale; non ha legami con la banca d’investimento franco-britannica Rothschild and Co. La sua storia in Svizzera ha preso il via nel 1965 con la presa di controllo di Banque Privée. Nel 1968 è stata aperta una filiale a Lugano. Oggi il valore degli attivi gestiti ammonta a 173 miliardi di franchi.