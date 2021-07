Nel periodo gennaio-giugno 2021 le ditte che in Ticino hanno dovuto chiudere per insolvenza sono state 138, un +7% in controtendenza con il dato svizzero (-1%). A questi numeri vanno aggiunti i fallimenti per lacune nell’organizzazione: 271 (+3%) nel nostro cantone. Sono i dati pubblicati oggi dalla società di informazioni economiche Bisnode D&B. Cifre che abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) di commentare.

«Il 2020 è stato caratterizzato da una situazione di stabilità per quanto riguarda i fallimenti, per cui era da attendersi un aumento - spiega Christian Vitta -. La percentuale è ancora contenuta. Ci sono settori in difficoltà e aziende che devono chiudere». Quello che piuttosto stupisce il consigliere di Stato è il boom di nuove aziende: 1.194...