Solo il 13% di donne nelle direzioni delle grandi imprese svizzere

I grandi gruppi svizzeri sono quindi ancora lontani dal rispettare la normativa, entrata in vigore quest’anno, che prevede per le società quotate in borsa con almeno 250 dipendenti una quota del 30% di donne nei consigli di amministrazione (CdA) e del 20% nelle direzioni. Le società avranno comunque cinque anni per modificare la composizione dei CdA e dieci anni per gli organi esecutivi. Anche allora non saranno peraltro previste sanzioni: le aziende non in regola dovranno infatti solo spiegare nel loro rapporto d’esercizio perché non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e presentare misure per migliorare la situazione.