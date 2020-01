La Open Network University (Osun) riunirà moduli di insegnamento e ricerca di vari istituti di istruzione superiore di tutto il mondo. Gli iscritti potranno seguire i corsi tenuti in diversi istituti e programmi integrati per il conseguimento del diploma e studenti e insegnanti di diversi Paesi avranno l’opportunità di partecipare a dibattiti online. L’istituzione - ha spiegato Soros al WEF secondo quanto riferito in una nota - mira a mettere in rete istituzioni che hanno bisogno di partner internazionali, e a raggiungere categorie vulnerabili quali rifugiati, detenuti, rom e popolazioni sfollate.