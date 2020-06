Il mercato del lavoro subisce il colpo della chiusura legata al coronavirus, ma nel complesso meno di quanto si sarebbe potuto aspettare. In maggio la disoccupazione è salita in Svizzera al 3,4%, rispetto al 3,3% di aprile, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto ad un anno prima. In Ticino la situazione è un po’ più grave, ma, considerata la chiusura più severa, nel confronto annuale non ci si discosta molto dalla variazione a livello nazionale: il tasso si è attestato al 3,9%, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile e in aumento di 1,4 punti percentuali su base annua. Come interpretare questa evoluzione? Lo abbiamo chiesto a Moreno Baruffini, responsabile dell’Osservatorio delle dinamiche economiche dell’IRE.

Come giudicare i dati sulla disoccupazione in maggio, e soprattutto...