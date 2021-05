Sorprende la forza della ripresa, gli operatori si riposizionano

Ieri le principali Borse internazionali hanno chiuso in rialzo. Ma la settimana per i listini globali termina con un saldo negativo, il peggiore per i listini globali nelle ultime 11 settimane: nel pomeriggio l’Eurostoxx50 è complessivamente in calo di circa l’1,5% e l’S&P500 di oltre il 2%. Dal canto suo l’indice SMI di Zurigo ha chiuso ieri a 11.120,77 punti, ed è riuscita a limitare la flessione settimanale allo 0,5%.

Fra l’altro, fra gli operatori circola il timore che l’inflazione possa costringere la Fed ad aumentare i tassi d’interesse prima del previsto, anche se la Banca centrale non appare preoccupata e ripete che si sta verificando solo un aumento temporaneo dei prezzi.

Rischi limitati

Cosa sta succedendo? I timori di aumento dell’inflazione sono duraturi? Oppure siamo confrontati...