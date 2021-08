Sportradar punta al Nasdaq

Il servizio di informazioni sportive Sportradar, con sede a San Gallo, sta puntando a una quotazione negli USA sul listino tecnologico Nasdaq. L’azienda ha presentato una domanda all’autorità statunitense di sorveglianza dei mercati finanziari (Securities and Exchange Commission, SEC), ha indicato oggi in un comunicato JP Morgan, una delle banche coinvolte nell’operazione.

La richiesta di quotazione non rappresenta una sorpresa, dato che voci su una possibile entrata al Nasdaq circolavano dall’ottobre scorso. La domanda interviene dopo trattative fallite per entrare in Borsa attraverso una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), cioè una società che entra in borsa con l’obiettivo di fare successivamente un’acquisizione non nota in precedenza agli investitori.