Square, la società di pagamenti elettronici guidata da Jack Dorsey, consente ai suoi dipendenti di lavorare da casa per sempre, anche una volta che l’emergenza coronavirus sarà passata. Dorsey è anche l’amministratore delegato di Twitter e la società che cinguetta ha fatto da apripista la settimana scorsa nella Silicon Valley, annunciando di consentire ai suoi dipendenti di lavorare da casa per sempre.

«Vogliamo che i nostri lavoratori siano in grado di lavorare dove si sentono più creativi e produttivi», afferma Square. «Andando avanti potranno lavorare a casa in modo permanente anche quando gli uffici inizieranno ad aprire», mette in evidenza Square.