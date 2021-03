Le nuove commesse si sono attestate a 5,1 miliardi, in calo del 15% rispetto a un anno che aveva peraltro presentato un valore eccezionalmente elevato, commentano i vertici. Non si è verificato un crollo della domanda: «non abbiamo registrato né cancellazioni di contratti in corso, né sono state sospese gare d’appalto», afferma la dirigenza. Il portafoglio degli ordinativi comprendeva a fine dicembre lavoro per oltre 16 miliardi di franchi.

Peter Spuhler ha rinunciato allo stipendio come CEO ad interim di Stadler Rail nel 2020: il presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) aveva assunto la guida operativa dopo che il 21 maggio l’allora numero uno Thomas Ahlburg aveva lasciato il posto in seguito a divergenze d’opinione sulla strategia aziendale. Stando al rapporto d’esercizio pubblicato oggi dal costruttore ferroviario turgoviese, Spuhler ha incassato 300’000 franchi come presidente del CdA. Per gli oltre 7 mesi in cui è stato attivo come presidente della direzione l’ex consigliere nazionale UDC non ha invece percepito compensi né fissi né variabili. Ahlburg - diplomato al Politecnico federale di Zurigo, con studi anche in Sudafrica - ha invece da parte sua guadagnato 1,32 milioni per la sua attività sino a tarda primavera. Il suo successore non è stato ancora designato.