Le nuove imprese innovative stanno diventando un tassello importante del mercato del lavoro elvetico. Infatti le imprese fondate negli ultimi dieci anni hanno creato circa 50.000 posti, afferma uno studio pubblicato dal portale online Startupticker.ch e dall’Università di Losanna. Non si tratta di una cifra trascurabile, visto che l’ecosistema nazionale delle startup dispone di un numero di dipendenti in Svizzera paragonabile a quello dell’industria farmaceutica, con i suoi due giganti Roche e Novartis. Per conoscere la situazione in Ticino abbiamo posto alcune domande a Luca Bolzani, presidente della Fondazione Agire, l’agenzia per l’innovazione della Svizzera italiana, che si occupa di sostenere le startup. «Noi seguiamo - spiega Bolzani - una trentina di startup ticinesi, che trovano posto...