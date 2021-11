Nel mondo l’inflazione inizia a creare incertezze. E i segnali preoccupanti arrivano dalle tre maggiori economie mondiali. I prezzi al consumo negli Stati Uniti in ottobre sono saliti dello 0,9% rispetto al mese precedente, sopra le attese degli analisti. Su base annua l’aumento rilevato dal Dipartimento del lavoro è stato del 6,2%, anche in questo caso oltre le aspettative del mercato. Il rincaro annuo è il più elevato registrato dal 1990. «L’inflazione fa male alle tasche degli americani e invertire il trend è una priorità». Lo ha affermato il presidente statunitense Joe Biden commentando gli ultimi dati. E sempre ieri è giunto pure il dato sull’inflazione tedesca, attestatosi al 4,5%: per vedere valori simili bisogna risalire al 1993.

In Cina, in ottobre i prezzi alla produzione hanno segnato...