Stellantis - gruppo automobilistico nato dalla fusione fra PSA e Fiat Chrysler Automobiles - investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software mantenendo un’efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un’efficienza degli investimenti del 30% superiore rispetto alla media del settore.

L’obiettivo è che i veicoli elettrici arrivino a rappresentare oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030, si legge in una nota odierna di Stellantis. Tutti i 14 marchi del gruppo offriranno soluzioni completamente elettrificate «valorizzando il proprio DNA specifico».

La strategia di approvvigionamento globale delle batterie prevede oltre 260 GWh entro il 2030, con l’ausilio di cinque grandi fabbriche in Europa e in Nord America. I piani prevedono l’offerta di una duplice tipologia di batteria: un’opzione ad alta densità energetica e un’alternativa priva di nichel e cobalto entro il 2024. L’introduzione della tecnologia delle batterie allo stato solido è prevista per il 2026.