Retribuzioni stellari presso JPMorgan: la banca americana ha riconosciuto al suo presidente della direzione Jamie Dimon un compenso di 31,5 milioni di dollari per il 2019, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente.

La somma include un salario di 1,5 milioni, un bonus di 5 milioni e 25 milioni in titoli vincolati alla performance. Per JPMorgan il 2019 è stato un anno record, con ricavi per 36 miliardi di dollari.