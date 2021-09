Rispetto al mese precedente sono stati registrati prezzi più alti soprattutto per prodotti organici dell’industria chimica, materie plastiche in forme primarie, petrolio greggio e gas naturale, metalli e semilavorati in metallo, prodotti in legno, nonché articoli di gomma e materie plastiche. Sono rincarati anche altri prodotti chimici, carta e prodotti cartacei e caffè verde. Sono scesi invece i prezzi dei preparati farmaceutici e dei prodotti petroliferi.