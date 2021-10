Successi aziendali, la carica dei 101

Chi fa impresa negli ultimi due anni ha dovuto affrontare sfide notevoli. Un grosso aiuto in questi casi può arrivare dal confronto con i colleghi. «Così è stato anche per me. E da questa considerazione un anno fa è nata l’idea di pubblicare un libro con una selezione di storie imprenditoriali di successo del nostro territorio. Per ispirare i giovani, ma anche a tutti gli imprenditori che cercano risposte o ispirazioni in un momento difficile». Con queste parole Michele Lo Nero, direttore della casa editrice Edimen ha presentato oggi il libro pubblicato assieme ad Armando Dadò editore e Fontana Print in una gremitissima sala del Consiglio comunale a Lugano. Numerose anche le personalità del mondo politico ed economico che hanno preso la parola per l’occasione: l’onorevole Christian Vitta direttore del DEF, il vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco, il presidente della Cc-Ti andrea Gehri, il presidente di AITI Oliviero Pesenti e il decano della facoltà di economia all’USI Gianluca Colombo.

In Ticino ci sono circa 36.000 aziende, quindi fare una selezione delle storie di successo di aziende, associazioni ed enti presenti sul nostro cantone non è stato facile. Una ricchezza, hanno ricordato i relatori, che non tutti possono vantare e che non dovrebbe mai essere dimenticata. A volte infatti si guarda all’imprenditoria con sospetto, mentre le idee e i prodotti che nascono sul nostro territorio spesso fanno il giro del mondo. Senza contare che proprio la varietà dei settori in cui gli imprenditori sono attivi rende il tessuto economico del cantone particolarmente resiliente. Se fare innovazione significa in ogni caso garantire la crescita futura, per il mondo imprenditoriale e politico la pandemia rischia di essere uno spartiacque. La collaborazione tra chi porta avanti le aziende e chi scrive le regole del gioco è sempre più importante, nonché la carta vincente per superare momenti di crisi come quelli vissuti di recente.