Sulzer sta espandendo la sua attività nel settore sanitario: il gruppo industriale di Winterthur ha annunciato oggi di aver acquistato la società svizzero-tedesca Haselmeier per 100 milioni di euro.

L’azienda, con 230 dipendenti e un fatturato di 36 milioni di euro, produce sistemi di iniezione protetti da brevetto. Tra questi vi sono le cosiddette penne, con le quali i pazienti possono somministrarsi farmaci per il diabete o per i disturbi della crescita, ad esempio. L’azienda privata è quindi attiva in un campo simile a quello della società svizzera Ypsomed.