Taglio occupazionale presso il gruppo industriale Sulzer: stando al sindacato Unia vengono cancellati 55 dei 281 impieghi in Svizzera della controllata Sulzer Chemtech, nelle località zurighesi di Winterthur e Oberwinterthur, nonché ad Allschwil (BL).

In una presa di posizione Sulzer conferma la cancellazione di posti. «La recessione economica globale causata dalla pandemia e le distorsioni del mercato che ne sono derivate comportano la necessità di adeguare le capacità di due società del gruppo in Svizzera, cosa che provoca circa 50 licenziamenti», si legge nella nota. Per i dipendenti interessati dal contratto collettivo di lavoro è disponibile un piano sociale.