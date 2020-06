Durante la crisi legata al coronavirus l’economia svizzera ha aumentato notevolmente la sua produttività. È quanto emerge da uno studio dell’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (Usam), citato dalla NZZ am Sonntag.

Secondo l’analisi realizzata dall’organizzazione padronale, la produttività delle imprese è aumentata fino al 16%. In circostanze normali, questa crescita si aggirerebbe attorno all’1%. «La ragione del balzo è una maggiore diminuzione del volume di lavoro rispetto alla performance economica», rileva il capo economista dell’Usam, Henrique Schneider, al settimanale.

Con molto meno lavoro, l’economia ha prodotto solo poco di meno, da cui l’aumento della produttività. Schneider ritiene che la progressione sia dovuta al fatto che i dipendenti si sono concentrati sull’essenziale e hanno migliorato le loro procedure sia nel telelavoro che in quello digitale. «L’economia è più flessibile del previsto e può aumentare la sua produttività in modo significativo, almeno in un breve periodo di tempo», prosegue.