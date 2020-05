Il 2020 è un anno molto difficile per il settore turistico elvetico, afferma il direttore di Svizzera Turismo Martin Nydegger. Un’ondata di fallimenti dovuta al coronavirus è probabilmente inevitabile, ha stimato.

Secondo diversi sondaggi, circa il 23% dei 4000 stabilimenti turistici in Svizzera non usciranno dalla crisi, ha spiegato Nydegger in un’intervista diffusa dai giornali del gruppo CH Media.