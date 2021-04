I colloqui con l’UE per chiarire i punti in sospeso sono nella fase decisiva. Viste le palesi differenze tra la Svizzera e l’UE, il Consiglio federale deve ora dare prova di leadership e impegnarsi a fondo per chiarire i punti aperti dell’accordo quadro. Le organizzazioni mantello dell’economia economiesuisse e l’Unione svizzera degli imprenditori accolgono quindi con favore i colloqui diretti tra il Consiglio federale e la Commissione dell’UE. Entrambe le parti hanno un forte interesse economico a trovare una soluzione ai tre punti aperti: aiuti di Stato, misure di accompagnamento e cittadinanza europea. Il successo dei colloqui è un prerequisito affinché l’accordo quadro trovi la necessaria maggioranza politica in Consiglio federale.

Gli accordi bilaterali con l’UE sono essenziali per il settore della ricerca e la forza innovativa della Svizzera: «L’innovazione è la base della nostra competitività e quindi del nostro benessere. Gli accordi bilaterali permettono ai nostri ricercatori di essere all’avanguardia – questo non va messo in pericolo con leggerezza», è convinto Matthias Leuenberger, presidente di scienceindustries. Gli accordi bilaterali sono anche di grande importanza anche per la Svizzera come piazza finanziaria di successo a livello internazionale. «È un obbligo politico di un Consiglio federale che agisce nell’interesse dei cittadini svizzeri creare un quadro chiaro con regole vincolanti e accettabili per entrambe le parti. Questo è l’unico modo per preservare il benessere in Svizzera a medio e lungo termine», afferma Herbert Scheidt, presidente dell’Associazione dei banchieri.