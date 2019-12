Gli economisti consultati questo mese dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) hanno corretto lievemente al ribasso le previsioni sull’evoluzione dell’economia svizzera per il 2019.

Secondo i risultati del sondaggio «Consensus Forecast» pubblicato oggi, il prodotto interno lordo (Pil) elvetico aumenterà dell’1,0% quest’anno, contro il +0,9% emerso da un analogo rilevamento in settembre. Viene confermato il +1,3% per il 2020, mentre lievemente più ottimista è la previsione sul lungo termine: fra 5 anni la crescita è vista all’1,5%: era all’1,4% tre mesi or sono.