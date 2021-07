Secondo Andreas Gerber, responsabile della clientela commerciale di Credit Suisse, molte aziende che hanno usufruito dei crediti Covid non utilizzeranno tutti i dieci anni a disposizione per restituire il denaro.

«L’esperienza ci dimostra che l’economia non lavora volentieri con debiti nei confronti dello Stato. È tipicamente svizzero», ha detto Gerber in un’intervista pubblicata da blick.ch.

«L’orgoglio di non utilizzare aiuti statali in alcune aziende è grande», ha detto il manager. Il divieto di distribuire dividenti durante la durata del credito è poi un importante incentivo per restituire il denaro il più rapidamente possibile, ha spiegato.

Sul fatto che, con 17 miliardi di franchi, è stata usata ampiamente meno della metà dei 40 miliardi a disposizione per gli aiuti, Gerber ha detto che «molte ditte hanno realizzato che gli affari non vanno poi così male come previsto inizialmente. In particolare chi è attivo nell’export si è ripreso rapidamente».