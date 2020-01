Cinque anni fa, il 15 gennaio 2015 poco prima delle 10:30, la Banca nazionale svizzera (BNS) ha abbandonato la soglia minima di cambio di un euro per 1,20 franchi, in vigore dal 6 settembre 2011. Vero colpo di scena, la decisione ha seminato scompiglio sui mercati e non solo.