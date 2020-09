Gli svizzeri sono sempre più preoccupati per la situazione del sistema previdenziale. Infatti, secondo un sondaggio, i tre quarti degli interpellati pensano che dovranno stringere la cinghia una volta superata l’età lavorativa. Per questo, previdenza è una delle loro maggiori preoccupazioni. Inoltre, ben il 74% rifiuta un aumento dell’età di pensionamento.

Vasto campione

Più della metà degli interrogati rifiuta anche un calo dell’aliquota di conversione della previdenza, secondo l’inchiesta pubblicata dalla cassa malattia Groupe Mutuel e dal quotidiano Le Temps. Il sondaggio è stato realizzato in giugno dall’istituto M.I.S. Trend su un campione di 1272 persone in tutta la Svizzera.

Sebbene il 63% degli intervistati dichiari di avere fiducia nel sistema a tre pilastri (AVS, casse pensioni e risparmio individuale), ben il 60% ritiene insufficiente la propria previdenza per la vecchiaia.

Come considerare queste preoccupazioni?

«Le risposte al sondaggio - spiega Fabrizio Ammirati, responsabile della clientela istituzionale di Banca del Ceresio di Lugano- non sorprendono e sono coerenti con molte decisioni popolari rispetto a referendum che proponevano una revisione dei parametri previdenziali. Per quanto riguarda l’età di pensionamento è normale desiderare di andare in pensione ad un’età ormai abituale, 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne, ed è comprensibile la preferenza per un assegno pensionistico calcolato con un’aliquota di conversione del 6,8% degli averi di vecchiaia piuttosto che una percentuale più bassa».

Occhio alla demografia

«È però anche vero - precisa - che le dinamiche lavorative e demografiche sono in continuo divenire e le regole pensionistiche devono essere periodicamente adattate. Per fare un esempio la speranza di vita è cresciuta di quasi tre anni negli ultimi 20 anni. Significa che chi nasce oggi ha in media la speranza di vivere in media circa tre anni di più dei nati all’inizio del millennio. Per semplificare, se un sistema pensionistico paga un assegno di 1000 franchi a chi va in pensione a 65 anni e la persona vive 3 anni in più, occorre capire chi finanzia l’ammanco. I pensionati stessi, ricevendo un assegno più basso? Chi ancora lavora? I mercati finanziari? Lo Stato attraverso le tasse? La banca centrale Svizzera con i suoi utili?»

«L’AVS ed il terzo pilastro - prosegue - sono da questo punto di vista ben adattabili alle mutate situazioni. L’AVS è un sistema solidale finanziato sia dai contributi dei lavoratori che dalle aziende. Quello che manca per pagare le pensioni è finanziato attraverso le tasse. Se le previsioni indicano che l’AVS avrà delle difficoltà, la soluzione politica è relativamente semplice: si trovano delle tasse che finanziano l’ammanco. Così pagano tutti, come nel caso dell’IVA. Il terzo pilastro è invece un sistema assolutamente individuale: il contributo individuale più gli interessi o i rendimenti finanziari determinano il capitale al momento del pensionamento. In questo caso paga il singolo con i propri contributi».

Un sistema misto

«Il secondo pilastro - rileva Ammirati - è un sistema misto. C’è una componente individuale ed una componente di solidarietà tra generazioni che, se è comunicata correttamente, potrebbe modificare la sensibilità dell’opinione pubblica. L’attuale età di pensionamento ed il tasso di conversione utilizzati sono calibrati per una speranza di vita più breve dell’attuale. Le generazioni attive finanziano quanto manca all’assegno pensionistico dei loro padri o fratelli maggiori rispetto ai contributi da essi accumulati negli anni, permettendo loro di ricevere una pensione per più tempo di quello previsto e per un ammontare eccessivo. Per questo motivo è necessaria una spiegazione trasparente del sistema e delle correzioni, spiacevoli ma necessarie».

Tornando al sondaggio, il 57% degli intervistati chiede che i contributi salariali siano uniformi per tutte le fasce d’età. Tre quarti (74%) vogliono essere liberi di scegliere la propria cassa pensioni e il 61% desidera maggiori possibilità di utilizzare il denaro del secondo pilastro prima dell’età di pensionamento.

