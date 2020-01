Per Nick Hayek, limitare la filiale ETA a un terzo della quota di mercato svizzera non costituirebbe un problema. «Ma questa decisione non dovrebbe essere presa la prossima estate, ma rapidamente, ora», ha spiegato Hayek, che ha parlato di un tetto di 400.000 movimenti meccanici consegnati a terzi nell’arco di due anni. In caso di decisione tardiva, Swatch non sarebbe in grado di fornire a terzi movimenti meccanici per due anni.