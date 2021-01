Nell’esercizio in corso l’azienda di Bienne prevede che vi sarà un forte recupero della domanda: la dirigenza ritiene così possibile che le vendite in valute locali tornino ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemici del 2019. Anche i margini di profitto dovrebbero nettamente migliorare.

Visto il cattivo andamento del 2020 il consiglio di amministrazione propone però intanto di abbassare il dividendo, da 5,50 a 3,50 franchi. Per quanto atteso, questo passo non è piaciuto agli investitori, che hanno guardato anche ai giudizi critici degli analisti: i dati sono peggiori sia delle attese, sia di quanto presentato da altri colossi del cosiddetto segmento del lusso quali Richemont e LVMH. Di conseguenza il titolo Swatch è arrivato a perdere quasi il 4% in borsa.

Swatch è l’azienda produttrice di orologi più importante del pianeta in termini di articoli finiti immessi sul mercato. Gestisce 18 marchi (tre esempi: Omega, Tissot, Longines) e dà lavoro a oltre 36’000 persone nel mondo. La società è stata fondata da Nicolas Hayek (1928-2010), imprenditore di origini libanesi, nato e cresciuto a Beirut e trasferitosi nel 1949 con la sua famiglia in Svizzera. Suo figlio Nick Hayek è attualmente Ceo del gruppo, mentre la figlia Nayla Hayek è presidente del consiglio di amministrazione. L’operato degli Hayek, secondo gli storici economici, ha contribuito in maniera determinante a salvare il settore elvetico degli orologi, che alla fine degli anni 70 era andato in crisi sulla scia della produzione asiatica a basso costo.