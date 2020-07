La Commissione della concorrenza (Comco) ha deciso non imporre al gruppo Swatch nuovi obblighi o restrizioni di fornitura nel settore dei movimenti meccanici per orologi, pur ritenendo la filiale ETA - attiva anche in Ticino - tuttora dominante sul mercato. Questa decisione può essere ancora impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.