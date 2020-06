Il patron di Swatch Nick Hayek si attende un anno difficile per il suo gruppo: «sarà un anno che lascerà certamente profonde tracce sui risultati», ha dichiarato in un’intervista al numero di «Bilanz» in uscita domani. Tuttavia il dirigente 65enne prospetta una rapida ripresa del settore orologiero.

«La domanda dovrebbe superare quella dell’anno scorso nella seconda metà dell’anno», è convinto il presidente della direzione di Swatch Group. La necessità di recuperare si fa già sentire in Corea del Sud, Taiwan e Cina. «La gente ha sempre voglia di consumare», ha aggiunto. Per il suo gruppo è un vantaggio il fatto che oltre un terzo del fatturato venga generato nella Grande Cina (ossia Repubblica popolare cinese, Taiwan, Hong Kong e Macao).

Alla crescita contribuirà anche il mercato online. Finora Swatch Group realizza solo circa il 5% del suo giro d’affari in internet, ma per spingere l’e-commerce Omega ha creato una piattaforma per l’Europa e altri paesi seguiranno presto. Negli Stati Uniti Hayek lancia un’offensiva per il marchio Swatch e definisce ora poco ambizioso l’obiettivo interno di generare il 20% del fatturato americano tramite l’online shop.

In Borsa il Ceo considera l’azione del gruppo «assolutamente sottovalutata»: il suo valore è al momento inferiore al suo valore di bilancio. Pertanto la comunità ereditaria ha acquistato altri titoli. Ciononostante Hayek non pensa a un «going private»: «ciò sarebbe possibile solo attraverso debiti e non è una cosa che vogliamo».

Il 65enne vuole continuare a restare alla testa del gruppo, «perlomeno fintanto che ciò mi diverte e che, naturalmente, gli altri mi vogliono». Ma l’azienda è ben messa ed esiste una prossima generazione. Alla domanda se suo nipote Marc, direttore di Blancpain e figlio della presidente del consiglio d’amministrazione (Cda) di Swatch Group Nayla Hayek, prenderà un giorno le redini del gruppo il patron ha risposto che «Marc fa un ottimo lavoro. Ha certamente, senza ombra di dubbio, il potenziale per guidare il gruppo». Ma il 49enne «non dovrà sentirsi obbligato. Anche mia sorella ed io non siamo stati costretti a diventare presidenti del Cda e della direzione», ha dichiarato Nick Hayek.

©CdT.ch - Riproduzione riservata