Swiss Life va in aiuto delle microimprese e degli indipendenti che hanno locali commerciali in affitto e soffrono a causa delle chiusure decise per via del coronavirus: l’assicuratore e grande proprietario di immobili concederà riduzioni individuali della pigione.

Per far fronte alle conseguenze dell’epidemia, che mette in difficoltà molte realtà commerciali, Swiss Life amplia le sue misure di sostegno, spiega l’azienda in un comunicato odierno. Oltre ad aver allungato i tempi di versamento dei canoni di locazione, l’impresa procede ora a un taglio delle fatture: il provvedimento riguarda coloro che sono stati particolarmente colpiti dalle misure decise dal Consiglio federale in seguito alla pandemia.