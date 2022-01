In questi ultimi mesi molto si è parlato del settore medicale, anche in relazione alle difficoltà che il comparto sta incontrando dopo la decisione del Consiglio federale di non concludere l’accordo quadro con l’Unione europea. Con tale decisione infatti, le aziende del settore hanno perso in un colpo solo il loro accesso fino ad allora privilegiato al mercato europeo, sbocco fondamentale per le imprese svizzere: in termini di esportazioni è più importante infatti di quello di Stati Uniti, Cina e Giappone messi insieme. Inoltre, un posto di lavoro su tre nell’industria medtech svizzera è direttamente legato a mandati che provengono dall’UE. Con la decisione di Berna si complica anche la situazione per l’importazione di prodotto medicali, poiché i fornitori esteri devono soddisfare nuove disposizioni...