Swiss Re continua a riprendersi dopo la crisi nel coronavirus: nei primi nove mesi del 2021, il numero due al mondo nel settore della riassicurazione ha registrato un utile netto di 1,26 miliardi di dollari, contro una perdita di quasi 700 milioni annunciata nel 2020.

La società con sede a Zurigo, in una nota odierna, indica una ripresa del combined ratio - la differenza tra i premi incassati e gli indennizzi pagati per i sinistri - della sua unità Corporate Solution (Corso), ovvero le soluzioni di assicurazione diretta per le imprese, passato dal 116,0% al 91,1%. Quota che passa dal 110,3% al 97,5% invece per quanto riguarda i danni (Property and Casualty Reinsurance). In questo caso, più il valore è al di sotto della soglia del 100%, più il business è redditizio.

Le cifre pubblicate oggi superano le attese degli analisti. La crescita sarebbe potuta essere ancora più elevata, ma Swiss Re ha dovuto accantonare 1,7 miliardi di dollari per gravi perdite dovute a catastrofi naturali. In particolare, a segnare quest’anno sono stati i pagamenti per l’uragano americano «Ida», che si è spostato dalla Louisiana a New York a fine estate accompagnato da forti piogge, e le tempeste di luglio in Europa, che hanno pesato molto sul risultato.

La direzione è fiduciosa per il resto dell’anno finanziario, così come per il prossimo, senza fornire ulteriori dettagli.

