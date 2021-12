La vendita di Elips Life permetterà a Swiss Re di concentrarsi sul suo core business, si precisa in una nota odierna. Swiss Life rileverà tutte le attività, ad eccezione di quelle mediche di Elips Versicherungen in Irlanda, che Swiss Re intende conservare. I dettagli finanziari della vendita - che sarà finalizzata nella prima metà del 2022 - e del partenariato non sono stati resi noti.

Per Swiss Life, l’integrazione della società del Liechtenstein permetterà in particolare di rafforzare i suoi risultati in termini di rischi e di commissioni, in linea con la strategia del gruppo, secondo il capo della divisione International, Nils Frowein, citato nel comunicato.