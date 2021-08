Swiss rimborsa parte del prestito della Confederazione

Swiss ha potuto rimborsare una parte del prestito che la Confederazione ha garantito alla compagnia aerea per far fronte alla pandemia di COVID-19: lo ha affermato il Ceo Dieter Vranckx, aggiungendo però che ci vorrà del tempo prima che la società possa uscire dalla crisi.

Il miglioramento della situazione sul fronte pandemico registrato questa estate ha avuto effetti benefici sulle casse di Swiss, ha spiegato Vranckx in dichiarazioni rilasciate a una trasmissione RTS andata in onda ieri sera. «Nei mesi di maggio e giugno abbiamo visto un effetto positivo», ha detto il 58.enne.

L’impresa può contare su una linea di credito bancario di 1,5 miliardi di franchi, garantito all’85% dalla Confederazione. «Ci siamo posti l’obiettivo di non spendere più della metà della somma, cioè 750 milioni di franchi. Finora abbiamo mantenuto questa promessa. In giugno abbiamo avuto la possibilità di rimborsare 50 milioni», rivela il manager con doppia nazionalità svizzero-belga.

La ripresa potrebbe però essere di breve durata, considerato che Swiss si aspetta mesi non facili. «L’abbiamo visto in giugno, quando gli affari vanno meglio possiamo rimborsare parte del prestito. Ma ora arriverà l’inverno, novembre e dicembre sono mesi molto difficili per una compagnia aerea», ha osservato Vranckx. «Probabilmente dovremo nuovamente attingere ai soldi dalla Confederazione».