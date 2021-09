Swiss Virtual Expo: benvenuti negli spazi virtuali del Ticino

In Ticino sta per aprire i battenti un enorme spazio espositivo per le aziende. Si parla di dodici padiglioni, 500-600 stand, 100 show room e circa 500.000 metri quadri pronti ad ospitare società, manifestazioni, eventi. A partire dal 15 di ottobre sarà aperto per un anno e ciascun visitatore potrà entrarci gratuitamente, a qualsiasi ora.

Fantascienza? Assolutamente no, si chiama Swiss Virtual Expo e sarà tutto sul web, in formato virtuale. Il progetto, che punta tutto sull’innovazione e sulla tecnologia digitale, è stato sviluppato dall’associazione ated-ICT Ticino per celebrare i suoi 50 anni in collaborazione con il partner tecnologico ADVEPA.

«È un sogno che si avvera», ha spiegato ieri in conferenza stampa la direttrice di ated Ticino Cristina Giotto, visibilmente emozionata. «È un progetto che ci ha impegnato per oltre un anno e che esprime perfettamente il nostro motto di ‘mettere la tecnologia a servizio delle persone e delle aziende’. La piattaforma, completamente virtuale, è unica nel suo genere e siamo particolarmente orgogliosi del fatto che questa iniziativa parta dal Ticino. Finora le aziende del territorio hanno risposto bene. È un’avventura nata in era pandemica, sarà un viaggio di crescita per tutti».

Non a caso non sono mancate parole di caloroso supporto da parte delle istituzioni: «Il Municipio si approccia ai temi dell’innovazione vivendoli come un’opportunità di crescita. Siamo lieti di avere ated come uno degli attori chiave per la digitalizzazione del nostro territorio. La città augura il meglio a Swiss Virtual Expo, in cui ci sarà anche uno stand della Città di Lugano», ha chiosato il municipale Tiziano Galeazzi.

In effetti, sono già quasi un centinaio le aziende che hanno aderito, riservando uno stand, un padiglione o uno spazio all’interno dell’expo virtuale. Dei dodici padiglioni (ciascuno ospita 40-50 stand) per ora ne sono stati aperti cinque, ma in corso ci sono diverse trattative per aprire i successivi. «Ci stanno arrivando richieste dalle aziende ticinesi ma anche dal resto della Svizzera e da oltre confine», ha spiegato ancora Giotto. «Sfruttando la scenografia può diventare anche l’occasione per dare visibilità a tutto tondo al territorio ticinese».

A spasso con un avatar

Il format sfrutta la tecnologia 3D e la realtà virtuale, ispirandosi anche al mondo dei videogiochi, per trasformare la modalità di interazione delle persone e fruizione degli ambienti, in un contesto «giocoso».

In pratica si accede alla piattaforma tramite computer, applicazione per smartphone o visore virtuale. Ogni utente è rappresentato da un avatar (cioè un omino/donnina), con cui è possibile accedere e visitare i padiglioni proprio come in una fiera reale. Si può interagire con le aziende ma anche con gli altri utenti. Ad esempio si possono scaricare brochure o avviare chat, guardare video o fissare appuntamenti. Nel perimetro sono previsti pure spazi comuni, spazi per eventi (a cui è possibile accedere comprando un biglietto) e aree di svago come i parchi tra i padiglioni. E a proposito di eventi il programma dei prossimi mesi si sta riempiendo. Uno tra tutti la terza edizione del Visionary Day, «un evento per dare a professionisti e imprese le chiavi per usare e capire le soluzioni tecnologiche della digital transformation, sfruttabili anche da PMI e professionisti», come ha spiegato il co-ideatore Davide Proverbio.

Insomma, «lo Swiss Virtual Expo offre un ambiente simile a quello reale con strumenti digitali avanzati ma semplici da usare per supportare aziende, professionisti, associazioni. Un canale diverso per interagire», come riassunto da Daniele Menotti, presidente di ated-ICT Ticino. E non è solo la pandemia che ci ha reso tutti più avvezzi a sfruttare i vantaggi della tecnologia per intessere relazioni, anche commerciali. «È importante sottolineare anche la sostenibilità che caratterizza gli spazi virtuali - Come ha precisato Rossano Tiezzi, direttore commerciale di ADVEPA -. Nonché il fatto che ci sono volute una ventina di professionalità diverse per realizzare questo progetto. Un’opportunità anche per le attività di formazione e per quei profili nati negli ultimi anni e che oggi hanno un potenziale lavorativo enorme».

