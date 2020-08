Affari in calo nel primo semestre per Swisscom: il maggiore operatore telecom elvetico ha visto scendere lievemente sia i ricavi, sia la redditività. Dall’organico sono anche spariti centinaia di posti di lavoro.

A suo avviso permane però la «forte pressione sui prezzi». E Swisscom, a causa del confinamento legato alla pandemia di coronavirus, ha sofferto in comparti come il roaming (gli elevati costi di collegamento che gli svizzeri pagano all’estero: 41 milioni in meno nel primo semestre) e le vendite nei negozi.

Secondo il gruppo - che è controllato per il 51% dalla Confederazione - il notevole incremento dell’utilizzo della rete innescato dalla COVID-19 ha reso evidente la grande importanza di un’infrastruttura affidabile e ben sviluppata. «I nostri investimenti continuano a essere ingenti, sia per l’ulteriore ampliamento della rete mobile attraverso il 5G, che per il raddoppio della copertura in fibra ottica entro la fine del 2025», spiega Schaeppi. Swisscom torna anche a criticare le restrizioni al 5G, come le moratorie decise in alcuni cantoni.