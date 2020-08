Dopo la fusione fra UPC e Sunrise il mercato telecom elvetico rimarrà competitivo e non c’è da temere aumenti tariffari: lo ha detto il presidente della direzione di Swisscom Urs Schaeppi, in margine alla presentazione dei risultati semestrali.

La prospettata unione dei due operatori non cambierà fondamentalmente la dinamica del mercato nella Confederazione, ha sostenuto il manager durante una teleconferenza. «La concorrenza rimarrà agguerrita e sarà stimolata dall’innovazione», ha osservato. «I prezzi non saliranno di certo».

A suo avviso il fatto che nel ramo vi sia un consolidamento non deve sorprendere, se si guarda all’estero. Il processo è fra l’altro favorito dalla clientela, che auspica sempre più offerte a pacchetto.

I fornitori di servizi di telecomunicazione sono anche alla ricerca di sinergie, a causa della pressione sui prezzi e sui margini. Inoltre le aziende più grandi sono in grado di affrontare meglio gli investimenti necessari per l’espansione nella telefonia mobile e nelle reti in fibra ottica. «La concorrenza è attiva oggi e continuerà ad essere attiva anche domani», si dice convinto Schappi.